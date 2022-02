Roma: Pellegrini, il retroscena con Mourinho a Reggio Emilia

ROMA - Una certezza a cui aggrapparsi con forza, un leader di cui fidarsi con l’anima. Lorenzo Pellegrini non è ancora al cento per cento ma sta lavorando ogni giorno a Trigoria per recuperare il tempo perduto. Anche a La Spezia giocherà dal primo minuto, forse affiancato da Mkhitaryan sulla trequarti, con l’obiettivo di rilanciare la Roma dopo tre settimane tetre. Mourinho gli sta chiedendo uno sforzo, nonostante la ricaduta muscolare che lo ha frenato nel riscaldamento della partita con il Cagliari : non può lasciarlo fuori, perché ha bisogno della sua qualità e spera di riaverlo al più presto al top. Magari già domani sera, dopo una settimana di allenamenti discreti, potrà tornare il calciatore determinante che i tifosi hanno imparato a conoscere. La sensazione però è che ci vorrà ancora un paio di settimane: Pellegrini, che ha partecipato con piacere all’incontro con Roberto Mancini , riuscirà a raggiungere il massimo livello atletico proprio a ridosso degli spareggi mondiali, obiettivo al quale tiene tantissimo dopo la rinuncia forzata all’ Europeo .

Roma, Mourinho non rinuncia a Pellegrini

Nelle ultime ore è emerso un retroscena. A Reggio Emilia, contro il “suo” Sassuolo, Pellegrini avrebbe dovuto giocare un’ora per poi essere sostituito. Ma con la Roma in difficoltà, nella necessità di rincorrere il pareggio, Mourinho ha preferito tenerlo in campo fino alla fine. Risultato: la settimana dopo Pellegrini ha accusato ancora un po’ di affaticamento, si è allenato a ritmo ridotto e sabato scorso contro il Verona non è stato brillante. E’ un esempio di attaccamento alla maglia e alla partita che l’allenatore ha apprezzato molto, soprattutto pensando ad altri giocatori che invece si gestiscono diversamente per evitare infortuni.

