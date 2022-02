Roma, Sergio Oliveira e Felix non convocati. Zaniolo c’è, ma rischia la panchina

ROMA - La Roma questo pomeriggio alle 17 è partita da Fiumicino per cominciare la trasferta che la porterà domani a giocare contro lo Spezia. Volo per Pisa, poi trasferimento nella città ligure dove pernotterà e domani si preparerà al match delle ore 18.

Mourinho sarà costretto a fare a meno di Sergio Oliveira e Felix, entrambi non convocati: per il centrocampista un trauma al tallone, per l'attaccante una botta all'anca. Infortuni che li hanno costretti a un allenamento individuale negli ultimi due giorni. Entrambi sono rimasti a casa e lavoreranno per recuperare per il prossimo match casalingo contro l'Atalanta. Torna in squadra invece Roger Ibanez, che ha recuperato dall'infortunio.

Convocato invece Nicolò Zaniolo, sebbene non sia sicuro di un posto da titolare. Il ragazzo è perfettamente guarito dall’infortunio, superando l’edema alla coscia che lo aveva tenuto fuori dal match contro il Verona. Giovedì ha giocato la partitella con la squadra delle riserve, Mourinho vuole stimolarlo e tenerlo sulle spine anche nelle prossime ore per farlo rendere al massimo. Domani lo Special One, non in panchina per squalifica, deciderà se utilizzarlo dal primo minuto o a partita in corso.