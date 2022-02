Roma, Pellegrini: "Il nostro obiettivo è ancora il quarto posto"

Tappa importante per modulo definitivo?

Credo che noi dobbiamo vedere partita per partita. È vero che potevamo fare meglio, ma vincendo oggi e continuando a fare bene siamo attaccati al nostro obiettivo cioè arrivare tra le prime quattro.

Umore della squadra?

L’umore è buono. Quello che ho cercato di dire io era che noi in campo potevamo avere un atteggiamento diverso, era una vecchia intervista. Per quel che riguarda fuori a noi non interessa. Ci interessa del rapporto umano con gli arbitri.