Roma, Tiago Pinto: "Mourinho motivato, Mancini un esempio"

Come ha visto Mourinho?

“Ha uno staff tecnico che ha lavorato con lui questa settimana, non sarà in panchina ma resterà uguale a sé stesso. Non era felice, ma è motivato per portare a casa i tre punti”.

Ricorso?

“Ho saputo dalla stampa quello che noi abbiamo detto, o che forse avremmo detto. Secondo me non è giusto, questa è una situazione seria che deve essere trattata nelle giuste sedi, stiamo discutendo se andare avanti o meno nei ricorsi. Questa discussione va fatta nel posto giusto”.

Mancini?

“Gianluca è un esempio di quello che vogliamo per la Roma, per atteggiamento e professionalità. Sa che è il momento per essere concentrati sul campo, sa che ci parleremo per il nuovo contratto”.