ROMA - Per lui sarà stato difficilissimo seguire la partita lontano dalla panchina, ma alla fine José Mourinho ha potuto festeggiare la vittoria contro lo Spezia. Il tecnico della Roma era squalificato per le proteste nella precedente partita contro il Verona. Alla fine del match Mourinho ha festeggiato con il suo staff postando a che una foto di gruppo davanti al pullman della Roma, prima di andare all'aeroporto per tornare nella capitale.