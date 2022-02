Roma, Mourinho squalificato non era allo stadio: ecco dove ha visto la partita

ROMA - José Mourinho è sempre Special, anche nel guardare le partite. Il tecnico della Roma infatti era squalificato per le proteste della scorsa gara contro il Verona e non ha potuto seguire i suoi dalla panchina. Ma neanche dalla tribuna. Mourinho infatti non si è fatto vedere allo Stadio Picco, ma ha deciso di guardare la partita dal pullman della Roma con un tablet. Con lui anche il preparatore dei portieri Nuno Santos e il preparatore Rapetti, entrambi squalificati. Dopo la partita l'esultanza insieme al gm Tiago Pinto.