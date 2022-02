La Roma contro la guerra in Ucraina: "Una follia che deve terminare"

ROMA - La Roma tramite i proprio social ha condannato la guerra scatenata dalla Russia nel territorio ucraino. Il club giallorosso ha prima di tutto mandato un messaggio a Paulo Fonseca che insieme alla moglie e ai figli erano rimasti per giorni a Kiev prima di riuscire - grazie all'ambasciata portoghese - ha uscire dal territorio per arrivare in Romania: "Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro".