Roma, attesa per Mourinho: giovedì il club presenta ricorso

Sabato la Roma torna all’Olimpico, in quello che con la vittoria di ieri è tornato ad essere ancora uno scontro diretto per restare in Europa. Contro l’Atalanta ha la possibilità di avvicinarsi alla prime posizioni. All’andata a Bergamo la Roma si impose con la miglior prestazione del girone di andata. Oggi la squadra di Gasperini, che non attraversa un periodo felice, gioca il posticipo serale contro la Sampdoria e deve recuperare un’altra partita. Mourinho potrebbe rilanciare dal primo minuto Zaniolo, che ieri è entrato all’inizio della ripresa a casa sua e ha avuto un impatto importante, procurandosi il rigore decisivo. Dovrebbero recuperare anche Sergio Oliveira e Felix e ci sarà l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti. Mourinho (ieri ha seguito la gara dal pullman della squadra) potrebbe tornare in panchina, se il ricorso che la società ha deciso di presentare e che sarà depositato giovedì venisse accolto. La difesa, affidata all’avvocato Conte, si baserà su alcuni precedenti.