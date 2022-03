Roma, pubblicata la semestrale: calano le commissioni sugli acquisti

ROMA - La As Roma ha pubblicato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2021. La perdita della società a tale data è pari a 113,7 milioni di euro, in peggioramento rispetto alla perdita di 74,8 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio . I primi sei mesi del precedente bilancio hanno risentito dell’impatto del Covid, quindi alcuni costi e soprattutto i ricavi sono slittati nell’esercizio 2020/21.

Tra i vari dati presenti all'interno del comunicato apparso sul sito ufficiale del club, si possono analizzare i costi riguardanti i nuovi acquisti e le spese relative alle commissioni degli agenti oppure i bonus legati ai rinnovi di contratto: per Abraham non risulta il pagamento di una commissione, ma il discorso è differente per gli altri giocatori come Rui Patricio (300 mila euro), Shomurodov (1.6 milioni) e Vina (1.5 milioni).