Abraham al centro della Roma: i suoi gol per l'Europa e i record personali

ROMA - La Roma si aggrappa ai gol di Tammy Abraham e tira un sospiro di sollievo. Per fortuna c'è lui, per fortuna il centravanti inglese non ha avuto bisogno del periodo di adattamento come tanti suoi colleghi che sono sbarcati alla Roma da un altro campionato. Come Dzeko ad esempio che quando arrivò nella capitale segnò soltanto dieci reti in tutta la stagione, otto in campionato e due in coppa. Per fortuna c'è Abraham, penserà Mourinho, anche perché gli altri attaccanti non stanno segnando e in caso di quel famoso ambientamento non avrebbero potuto garantire i gol sufficienti per portare in alto la Roma.

La squadra si aggrappa a lui in fase realizzativa per la poca ispirazione degli altri attaccanti: Zaniolo, El Shaarawy, Shomurodov e Felix hanno segnato in campionato soltanto due gol ciascuno, Carles Perez è ancora fermo a zero. In cinque non raggiungono le reti dell’ex Chelsea. Dodici reti in campionato, sei in Conference League e una in Coppa Italia (con solamente due rigori): gol che hanno portato tanti punti in Serie A (gli ultimi proprio contro lo Spezia) e che hanno aiutato la Roma a passare il turno nella competizione europea. Abraham è riuscito ad adattarsi ai cambiamenti degli uomini e del modulo, si è sempre sacrificato per la squadra aiutandola in fase di copertura e facendo gli straordinari anche in alcuni momenti della stagione in cui non era fisicamente al massimo. E contro lo Spezia ha raggiunto anche un record personale: è il primo inglese a raggiungere 12 gol in campionato da Gerry Hitchens, che ne siglò altrettante nella stagione 1962/63.

Insomma, Mourinho non poteva sperare in meglio dal centravanti alla sua prima stagione in giallorosso. Anzi, sì. Mancano ancora tante partite alla fine della stagione, Abraham deve continuare con questo trend per riuscire a portare la Roma il più avanti possibile in campionato e in Conference League.