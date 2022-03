Roma-Atalanta, Zaniolo c'è: in campo con la maschera dopo l'infortunio

ROMA - Zaniolo sabato ci sarà. Contro l’Atalanta all’andata realizzò il suo primo gol in campionato, all’Olimpico nonostante la piccola frattura al naso riportata a La Spezia andrà in campo, probabilmente da titolare. Ieri il giocatore è stato sottoposto a un’ecografia a Trigoria, poi è stato controllato dal professore che lo operò a giugno del 2020 al setto nasale per ipertrofia dei turbinati. Nicolò ieri è sceso regolarmente sul terreno con i compagni alla ripresa degli allenamenti, con il volto visibilmente tumefatto e una piccola frattura al naso riportata dopo il calcio in pieno volto rimediato da Maggiore nella partita di La Spezia. Non è previsto un intervento chirurgico e l’azzurro giocherà contro l’Atalanta. In questi giorni gli sarà preparata una maschera di protezione in carbonio, ma potrà esserci regolarmente. Con il suo ritorno da titolare, dopo l’esclusione iniziale di domenica scorsa, Mourinho potrebbe giocare con i tre trequartisti alle spalle di Abraham (...)