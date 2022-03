Zalewski, la soluzione per un fascia senza padroni. E ora sogna la Polonia

ROMA - Qualità, grinta, determinazione, e la voglia di dimostrare di essere pronto per giocare a certi livelli. Il duro lavoro paga, Nicola Zalewski domenica scorsa si è meritato la sua prima partita da titolare tra i professionisti con il sacrificio che ha messo ogni giorno in allenamento e quel carattere che ha spinto Mourinho a premiarlo. Il tecnico portoghese non lo aveva scelto per emergenza, ma lo aveva schierato titolare contro lo Spezia per meritocrazia. La sorpresa è arrivata la mattina della gara, quando Mourinho in albergo aveva annunciato la formazione titolare per la gara del Picco: fuori Matias Viña e Maitland-Niles, dentro Nico Zalewski. Se abbia fatto un balzo dalla sedia lo sanno solo dentro lo spogliatoio, ma di certo per il ventenne è stato un momento che porterà per sempre con sé.

Doppio ruolo per lui, praticamente inedito: prima l’esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, poi addirittura il terzino quando la Roma è passata con la difesa a quattro dopo l’uscita di Mancini. In ogni caso lui si è comportato bene, senza quella timidezza che avrebbe preso qualche giovane all’esordio da titolare e con la giusta personalità per prendersi un fallo pesantissimo su Amian per il primo dei due gialli poi estratti da Fabbri al terzino francese. Zalewski può diventare una vera e propria alternativa sulla fascia sinistra, dove Viña e Maitland-Nilas non stanno convincendo lo Special One. L’esclusione dei due giocatori sicuramente è un messaggio di insoddisfazione del tecnico che ha preferito a loro un ragazzo di vent’anni all’esordio tra i titolari. I due esterni acquistati da Tiago Pinto tra il mercato estivo e quello invernale non sono al momento all’altezza delle aspettative.

Ad osservarlo sugli spalti del Picco Czeslaw Michniewicz, commissario tecnico della nazionale polacca subentrato a Paulo Sousa: a fine partita lo ha incontrato e gli ha regalato la maglia per ringraziarlo di essere arrivato a La Spezia per osservarlo (oltre a Reca e Kiwior). Nicola sogna una maglia con la Polonia. A settembre aveva giocato 24 minuti nella gara contro San Marino, poi non è stato più convocato. Con il duro lavoro in giallorosso vuole meritarsi la Polonia.