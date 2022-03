Totti, prove di ritorno a casa: con la Roma non c’è più gelo

ROMA - Prove di ritorno a casa. Il Capitano grazie allo sponsor Digitalbits ha ripreso i contatti con la società. In questa stagione è tornato allo stadio, dopo due anni di assenza. I tifosi lo hanno sempre salutato calorosamente. Solo la prima volta, in occasione della partita contro l’Inter del 4 dicembre scorso, è andato in tribuna con l’invito dello sponsor, poi quando è tornato è sempre stato invitato dalla Roma. All’Olimpico ha parlato con i Friedkin, ha scambiato qualche idea sulla squadra. Si sente spesso con Pellegrini, con il quale ha mantenuto un rapporto amichevole. Qualche consiglio all’unico giocatore rimasto dei suoi tempi. Allora Lorenzo era un ragazzino, adesso porta la fascia che è stata sua per oltre vent’anni. Francesco lo stima molto, lo ritiene ragazzo maturo, adatto al ruolo. I tempi per un ritorno in società del Capitano non sono ancora maturi, ma qualcosa si sta muovendo.