Roma-Atalanta, Mourinho cerca l'aggancio

ROMA - Provaci ancora Mou. All’andata la Roma disputò a Bergamo la migliore partita della gestione dell’allenatore portoghese. Il 18 dicembre è una data da ricordare, perché arrivò una vittoria per 4-1, che resta l’unica contro un avversario che precede la Roma in classifica. Un limite che la squadra giallorossa si porta dietro dalla passata stagione.

Mkhitaryan regista per Mourinho

Mourinho sembra intenzionato a mantenere l’assetto tattico di quella partita e di quelle delle ultime settimane. Ieri infatti ha provato ancora la difesa a tre, alternando accanto a Mancini e Smalling prima Kumbulla e poi Ibañez, che è guarito dalla distorsione al ginocchio e già da qualche giorno è tornato ad allenarsi con i compagni. Mkhitaryan potrebbe fare ancora il regista, ieri è stato provato a centrocampo accanto a Cristante, quindi con Veretout che tornerebbe in panchina. In quel ruolo Mourinho lo ha utilizzato spesso nelle ultime settimane e lo ha elogiato pubblicamente. Ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni anche Sergio Oliveira, che ha smaltito i problemi fisici legati a un’infiammazione al tallone dopo una settimana di stop, ma non ha partecipato alla partitella. Il portoghese sarà sicuramente convocato e partirà dalla panchina.

