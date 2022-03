Roma, Mourinho salta anche la conferenza stampa pre Atalanta

ROMA - Vigilia del big match contro l'Atalanta, a Roma si respira il clima di tensione della gara che può portare la Roma ad agganciare i bergamaschi in classifica per continuare a sognare la zona Champions League. Parlerà Gasperini, non invece Mourinho. Il tecnico portoghese infatti ha deciso nuovamente di non parlare perché squalificato. In termini di regolamento, anche se non siederà in panchina potrebbe comunque parlare in conferenza stampa, ma questa è la linea presa già dalla vigilia del match della settimana a scorsa contro lo Spezia.