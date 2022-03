Roma, la rivoluzione dei Friedkin a Trigoria dal marketing alle commissioni

ROMA - Porte girevoli a Trigoria, tra entrate, uscite e nuove disposizioni amministrative. I Friedkin stanno rivoluzionando la Roma, non solo il comparto sportivo ma anche quello aziendale. Il patron americano negli ultimi mesi ha portato avanti una nuova politica all'interno del Fulvio Bernardini, ridisegnando il club come mai prima.

Tante uscite in questi mesi nel settore dirigenziale-amministrativo. Il primo a dire addio a ottobre (anche se è rimasto come consulente) è stato il Ceo Guido Fienga, che ha curato il passaggio di proprietà tra Pallotta e i Friedkin. Poi è stato il turno di Stefano Scalera, che doveva occuparsi di stadio e relazioni istituzionali ma che alla fine è tornato al Mef. Provochi giorni fa ha salutato anche Maurizio Costanzo che si è dimesso da advisor della comunicazione, mentre l’ultimo è stato Morgan De Sanctis questa volta nel rampo sportivo. Da registrare anche le entrate del nuovo Pietro Berardi e del nuovo direttore commerciale Serena Salvione. Ma non solo. Perché i rapporti tra la Roma e Totti sono ottimi, e chissà che presto non possa tornare anche l'ex capitano della Roma per ricoprire un ruolo concreto nel settore dirigenziale.

Passiamo al settore amministrativo. Come si legge dalla semestrale, sono 466 le persone stipendiate della Roma, per un ammontare di circa 88,7 milioni di euro solo nei primi sei mesi di stagione (con un incremento di 10,7 milioni). Rivoluzione anche nel calciomercato, per quanto riguarda le commissioni che hanno un tetto massimo del 10% per gli agenti che portano avanti l'affare del proprio assistito. Da subito i Friedkin avevano imposto questa condizione, dalle ultime finestre di mercato è diventato realtà. Meno soldi agli agenti, per imporre anche le loro condizioni. I Friedkin non guardano in faccia a nessuno.