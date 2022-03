Felix, punizione finita: Mourinho lo richiama in prima squadra

ROMA - Punizione finita, Felix è tornato ad allenarsi in prima squadra. L'attaccante della Roma era stato spedito nella Primavera di alberto De Rossi dopo la serata in discoteca di sabato scorso con rientro intorno alle 6 di mattina. Una tirata d'orecchie da parte di Mourinho che, deluso, lo aveva mandato per tre giorni ad allenarsi con la Primavera che aveva lasciato a ottobre scorso per salire agli ordini dello Special One.