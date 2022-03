Roma, Zaniolo: “Penso solo a portare i risultati, il resto non mi interessa”

Come stai?

Molto bene, nonostante questa botta al naso presa contro lo Spezia. Stiamo tutti bene e vogliamo portare a casa i 3 punti.

C’è voglia di ritrovare il gol in casa, soprattutto dopo quello annullato?

Sì, ma preferisco non segnare se la squadra vince comunque. Se facciamo quello che ci dice il mister allora arriverà.

Non sono state settimane facili extracampo, come le hai vissute dal punto di vista personale?

Io quello che succede all’esterno fuori dal campo di gioco poco mi interessa. Penso ad allenarmi e dare il 100% e portare risultati che ora come ora ci servono come il pane.