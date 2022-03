Roma, Zaniolo highlander: in campo con l’Atalanta senza mascherina

ROMA - Nessuna paura di colpi proibiti o di contrasti sul volto, Nicolò Zaniolo ha deciso di giocare senza mascherina. Il talento della Roma nella gara scorsa contro lo Spezia aveva riportato una frattura al naso per il calcio di Maggiore sul volto che ha poi portato al rigore realizzato da Abraham. Nonostante la creazione della mascherina in carbonio, poi utilizzata ieri nella rifinitura, Zaniolo ha deciso di non utilizzarla nel match per migliorare ulteriormente la visuale e giocare nelle migliori condizioni.