Moviola Roma-Atalanta: Massa, corretto non dare il rosso ad Abraham

Negli episodi chiave della sfida Massa prende le decisioni giuste, ma qualche sbavatura la commette. Al 19' del primo tempo Abraham , ammonito nell'episodio, finisce con i tacchetti sullo stinco di Demiral. Ma appare corretto non sanzionare l' intervento con il cartellino rosso: Demiral entra in scivolata sul pallone anticipando l'avversario che nella corsa non può che finire contro il giocatore dell'Atalanta. Non c'è vigoria sproporzionata. Poco prima Miranchuk era finito a terra nell'area di rigore della Roma dopo un contatto con Zalewski .

L'intervento anca su schiena del giallorosso appare troppo lieve per giustificare l'assegnazione di un tiro dal dischetto. Bene fa Massa a lasciar proseguire, così come il Var a non intervenire visto che il giudizio sull'intensità del contatto, che in questo caso appare nei limiti del regolamento, spetta all'arbitro in campo. Massa avrebbe dovuto lasciar giocare anche per un contatto simile di Miranchuk su Viña al 41' st sulla zona laterale di campo.

A livello disciplinare manca un giallo a Pezzella per un fallo su Mkhitaryan al 44' pt. Troppo severa l'ammonizione a De Roon, ma inevitabile l'espulsione per proteste. Corretto anche il secondo giallo a Mkhitaryan che ferma con una mano una azione potenzialmente pericolosa dell'Atalanta.

Var: 6