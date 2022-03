Incredibile: un asteroide passa sopra l'Olimpico durante Roma-Atalanta! Video

ROMA - Una vittoria stellare per la Roma che ieri ha battuto 1-0 l'Atalanta con il gol di Abraham. Non l'unica cosa stellare vista ieri sera da alcuni tifosi che dall'Olimpico hanno assistito a una scena da film apocalittico. Subito dopo la partita, quando ancora veniva trasmessa "Grazie Roma", alcuni tifosi in Curva Sud sono riusciti a vedere un bolide in fiamme in cielo. Avvistamenti in tutta Italia, con qualcuno che ipotizza possa essere un frammento dell'asteroide 153 Hilda. Un'incredibile scena, che fortunatamente non ha causato danni ma solo tanto stupore.