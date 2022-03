Pastore, una tragedia anche all’Elche. Adesso rischia fino a 11 giornate di squalifica

ROMA - Javier Pastore anche in Spagna non si sta ritrovando, ma continua a far parlare di sé, questa volta per le vicende extra campo. Nel match tra Elche e Barcellona giocato ieri l'argentino non è sceso in campo ma ha avuto modo comunque di entrare nel tabellino. Dopo un rigore negato all'Elche si è scatenato protestando in maniera molto animata tanto che l'arbitro Hernandez all'88' lo ha espulso. Nel referto - come riportato anche da 'Marca' - si legge poi la spiegazione: "All'88' il giocatore (15) Pastore è stato espulso dopo essersi rivolto a me in questi termini: 'figlio di pu..ana', ascoltato dal quarto arbitro". La reazione gli costerà una lunga squalifica, dalle 4 alle 11 giornate, costringendolo a rimanere ancora fuori dal campo. Al momento l'avventura di Pastore con l'Elche è tutt'altro che esaltante: il Flaco ha collezionato appena 12 presenze tra campionato e coppa. Sono solo due le partite giocate in Liga nelle ultime tredici giornate.