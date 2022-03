Roma, ripresa degli allenamenti: da valutare Zalewski e Abraham

ROMA - La vittoria contro l'Atalanta va già messa in archivio, l a Roma da oggi comincerà la preparazione alla sfida di Conference League contro il Vitesse. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mourinho, i giocatori oggi pomeriggio alle 15 torneranno a Trigoria: scarico per chi ha giocato sabato, tattica per il resto del gruppo.

Sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori in vista della gara di giovedì. Il primo è Nicola Zalewski che era stato costretto a uscire dal campo per una distorsione alla caviglia sinistra. Difficilmente potrà recuperare per il Vitesse, Mourinho spera di averlo per la trasferta di Udine. Da valutare le condizioni anche di Tammy Abraham che aveva preso una botta alla caviglia ed era uscito dal campo dolorante.