Zaniolo, ecco il primo traguardo: giovedì le 100 presenze con la Roma

ROMA - Nicolò Zaniolo è pronto a raggiungere un importante traguardo in giallorosso. Il talento della Roma, tra i migliori in campo nel match contro l'Atalanta, giovedì scenderà in campo titolare nel match dell'andata di Conference League contro il Vitesse. Per lui sarà la centesima presenza con la maglia della Roma, un traguardo raggiunto in ritardo per il doppio infortunio al crociato che lo ha fermato per una stagione e mezzo. Attualmente sono sei i calciatori ad avere più presenze di lui con la maglia della Roma: si tratta di El Shaarawy, Pellegrini, Cristante, Veretout, Mancini e Mkhitaryan. Finalmente col Vitesse riuscirà a raggiungere questo importante traguardo, un ulteriore passo avanti nella sua crescita e nel legame che c'è tra lui e la Roma.