Vitesse-Roma, il programma della vigilia tra rifinitura, partenza e conferenza

Per la Roma sarà una settimana molto impegnativa per una doppia trasferta (Olande e Udine) che la costringerà ai salti mortali per evitare troppo stress per gli spostamenti. Proprio per questo il club ha studiato il giusto programma di viaggio per evitare meno movimenti possibili. Mercoledì la squadra partirà per Eindhoven, per poi spostarsi a Arnhem, città a 100 chilometri da Amsterdam. La squadra poi dopo la partita di Conference resterà in Olanda per due giorni: venerdì si allenerà molto probabilmente in uno dei campi del centro sportivo del Vitesse per poi partire sabato, dopo l’allenamento di rifinitura, per Udine. Evitato quindi un ulteriore viaggio di ritorno per la capitale con poi conseguente partenza per il Friuli.