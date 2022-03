Roma, rifinitura pre Vitesse: Zalewski torna ad allenarsi col gruppo

ROMA - Ultimo allenamento prima della sfida contro il Vitesse, la Roma di José Mourinho questa mattina è scesa in campo per la rifinitura in vista della gara di domani (ore 18.45) valida per l'andata dell'ottavo di finale di Conference League. Buone notizie per il tecnico portoghese che ha a disposizione tutta La Rosa eccetto il lungodegenti Spinazzola. Nicola Zalewski infatti ha recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra e oggi si è allenato con il gruppo. La squadra partirà questo pomeriggio, poi resterà in Olanda fino a sabato quando prenderà un volo per Udine dove domenica pomeriggio affronterà la squadra di Cioffi.