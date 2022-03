Karsdorp: "Mourinho ci chiede il massimo. Vogliamo il quarto posto"

Com'è lavorare con Mourinho? "Va molto bene. Gioco parecchio e da titolare. Il mister chiede il massimo e ha una grande carica. Quando perdevamo per 2-0 è stato in grado di caricarci. A Roma la vita procede bene, sono diventato anche padre di un secondo figlio".

Non so se giochi titolare domani. Hai raggiunto un buon livello, ma ogni tanto arriva l'errore per distrazione. Il livello sta migliorando?

"Non so se sraò titolare. Secondo me è umano avere alti e bassi. Capita a tutti, non ero abituato a giocare così tanto. Siamo concentrati nel perseguire i nostri obiettivi che sono la Champions e la Conference".

Puoi dare dettagli in più su Mourinho?

"E' speciale per quello che fa fuori da campo. Ti fa rendere al massimo, è un allenatore diverso dagli altri. A volte sulla linea laterale corre insieme a me per trena, quaranta metri".