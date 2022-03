ROMA - Amadou Diawara è tra i convocati del selezionatore della Guinea per le amichevole internazionali che la selezione africana svolgerà a fine marzo. Minuti importanti per il calciatore visto che è finito indietro nelle gerarchie a centrocampo per Mourinho che preferisce far subentrare Bove o Darboe, esclusi ovviamente Veretout o Sergio Oliveira, al suo posto. Diawara ha collezionato finora solo 4 presenze in campionato oltre ad altre 4 tra Conference League e Coppa Italia.