Dal Real Madrid al Vitesse: cento presenze di Zaniolo con la Roma

ROMA - Dall'esordio contro il Real Madrid, il 19 seettembre 2018, alla gara di Conference League contro il Vitesse. Nicolò Zaniolo ha tagliato oggi un importante tragurdo con la maglia giallorossa nel match d'andata degli ottavi di finale di Conference League. Il talento giallorosso nella gara in Olanda ha raggiunto le cento presenze con la maglia della Roma. Due brutti infortuni lo hanno tenuto lontano dal campo per quasi una stagione e mezzo rallentando quindi il raggiungimento del traguardo, ma adesso Zaniolo non vuole più fermarsi e vuole continuare a crescere per trovare tante altre presenze in giallorosso. Attualmente sono sei i calciatori ad avere più presenze di lui con la maglia della Roma: si tratta di El Shaarawy, Pellegrini, Cristante, Veretout, Mancini e Mkhitaryan.