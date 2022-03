La Roma resta in Olanda: il programma fino al match contro l’Udinese

ROMA - Vittoria contro il Vitesse, la Roma esce dal Gelredome con un successo per 1-0 che le consente di partire con un vantaggio importante nel match di giovedì prossimo allo stadio Olimpico. La squadra di Mourinho adesso deve concentrarsi di nuovo sul campionato e sulla partita di domenica pomeriggio contro l'Udinese: proprio per questo motivo il tecnico con due partite così ravvicinate ha studiato un piano per evitare meno stress tra le due trasferte.

La Roma resterà fino a sabato pomeriggio in Olanda, oggi e domani si allenenerà ad Arnhem, su uno dei campi del centro sportivo del Vitesse per il lavoro di scarico post gara e sulla seduta di rifinitura pre Udinese. I giocatori alloggeranno in albergo, hanno a disposizione la cucina dello chef di Trigoria che viaggia con la squadra in ogni trasferta per continuare a seguire la propria dieta. Sabato pomeriggio la Roma prenderà un volo per sbarcare a Udine, evitando così un ulteriore viaggio tra le due partite.