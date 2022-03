Totti e Ilary insieme per la festa di Isabel: magia, balli e limbo

ROMA - Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a farsi vedere insieme sui social in occasione della festa di compleanno della loro figlia Isabel. Dopo le voci di una loro crisi, smentite da Totti tramite un video social, la coppia non si era più fatta vedere insieme sui social. Fino a ieri, quando in occasione del sesto compleanno di Isabel hanno deciso di pubblicare una foto insieme alla figlia.