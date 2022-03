Mkhitaryan è indispensabile: senza di lui la Roma non gira

Roma, Mkhitaryan è fondamentale per Mourinho

Lo ha detto anche Mourinho a fine partita, è mancata la regia, quella che sopratutto negli ultimi mesi è stata affidata a Henrikh Mkhitaryan, ormai giocatore fondamentale per il gioco della Roma. L'armeno si è sostituito al regista che tanto sta mancando in questa stagione a Mourinho, ha preso in mano le redini del gioco della Roma con la licenza di svariare per il campo: utile al reparto offensivo per le sue traiettorie di passaggio, il suo dinamismo e le idee, ma abile anche nel recupero palla per aiutare la difesa e organizzare la squadra dal basso. Insomma, in questo momento senz'altro un elemento indispensabile e tanto mancato alla Roma nella gara di ieri contro l'Udinese. La squalifica ha pesanti tanto nella prestazione dei giallorossi, così come la sua assenza è stata pesante in altre partite: dalla pesante sconfitta contro il Bodo/Glimt in Conference, alla rocambolesca sconfitta con il Venezia fino ai due pareggi contro Verona e Udinese.

Mkhitaryan adesso rientrerà in squadra e difficilmente uscirà più dai titolari salvo squalifiche o infortuni. Perché come ha detto Mourinho qualche settimana fa “Non sono tanti i giocatori che hanno una stagione uniforme a un livello molto alto. Sono pochi. Per essere onesto, se devo scegliere un giocatore dei nostri con una stagione a livello alto è Mkhitaryan. È uno che risolve problemi, può giocare in diverse posizioni, mantiene un livello più alto di performance”. La sua presenza a cominciare dalla gara di giovedì contro il Vitesse sarò fondamentale. Contro la Lazio neanche a dirlo dovrà fare la differenza: contro i biancocelesti ha segnato nell'unico derby che ha vinto, la scorsa stagione, adesso cercherà di riportare la stracittadina alla Roma per festeggiare il suo ritorno e cercare di chiudere al meglio la stagione.