Roma, Sergio Oliveira suona la carica: “Adesso vinciamo il derby”

ROMA - Sergio Oliveira suona la carica. Nonostante non stia vivendo un buon momento a livello personale, il centrocampista portoghese vuole tuffarsi sulle prossime gare di Conference League e campionato, con un occhio particolare sulla sfida di domenica 20 aprile: "Siamo insieme. Non sempre come avremmo voluto, ma otto partite senza perdere, segnare punti e ora un derby da vincere". La testa è già alla prossima di campionato, al big match contro la Lazio. Prima chiaramente il Vitesse, per chiudere i conti e passare ai quarti di Conference League.