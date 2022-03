Roma, il bilancio in campionato dopo le gare di Conference: persi dieci punti

ROMA - Campionato e Conference League, inevitabilmente il doppio impegno settimanale può portare un po' di stanchezza tra i giocatori. Lo ha detto anche Lorenzo Pellegrini al termine del match pareggiato 1-1 contro l'Udinese: "Purtroppo dopo la Conference League facciamo sempre fatica. Avevvamo detto di stare attenti per fare i tre punti, ma non sono arrivati". La Roma tre giorni prima dell'impegno alla Dacia Arena era in Olanda a giocare l'ottavo di Conference League contro il Vitesse. Poi la squadra non è rientrata nella capitale ma è rimasta ad Arnhem fino a sabato per poi partire direttamente per Udine.