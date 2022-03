Roma-Vitesse, arbitra Petrscu. Domani alle 14.30 la conferenza di Mourinho

ROMA - Tre giorni all'ottavo di ritorno della Conference League, la UEFA ha designato l'arbitro per il match contro il Vitesse in programma giovedì alle 21:00. Sarà Radu Petrescu a dirigere la gara, coadiuvato da Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan. Non ci sono precedenti con nessuna delle due squadre. La Roma domani mattina alle 11.30 sosterrà l'allenamento di rifinitura a Trigoria, mentre alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di José Mourinho insieme a un giocatore.