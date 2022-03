Roma, Abraham non basta. Attacco flop, soltanto 18 gol stagionali

ROMA - Abraham è la grande nota positiva della stagione della Roma, con venti gol stagionali e tante buone prestazioni a sostegno della squadra. Ma non basta solo lui, servono altri gol tra campionato e Conference League per chiudere al meglio la stagione. Perché quando Abraham non segna, spariscono anche i gol del reparto offensivo. Contro l'Udinese il centravanti inglese ha faticato, non ha trovato il gol ma neanche i tiri in porta: quando è stato sostituito gli altri attaccanti non sono riusciti a trovare la porta.