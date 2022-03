Roma, i calci piazzati sono la risorsa in più: 18 gol da palla inattiva

ROMA - Abraham, venti gol, gli altri attaccanti diciotto. In totale. Mourinho si aggrappa al centravanti inglese per segnare e trovare punti importanti per il campionato ma anche per andare avanti in Conference League. Serve una scossa da parte dell’attacco, per non dipendere soltanto dal centravanti inglese e dai gol degli altri reparti. La Roma ha un’arma in più per segnare e sono le palle inattive, quelle che finalmente la squadra a differenza delle altre stagioni è riuscita a sfruttare portando gol e tanti punti in classifica. Mourinho dal primo giorno di ritiro ha spinto molto su questa soluzione, ha lavorato in allenamento per riuscire a concretizzare le numerose occasioni che durante la partita arrivano dai calci d’angolo, dalle punizioni dirette e quelle indirette. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Roma ha realizzato ben 18 gol da palla inattiva tra campionato, Conference League e coppa Italia. Numeri importanti, che hanno aiutato la Roma nella qualificazione alla fase finale della competizione europea e a risalire la classifica dopo un periodo di risultati altalenanti. Nel momento del bisogno è arrivato il calcio d’angolo, la punizione calciata direttamente in porta, o un assist da calcio piazzato che ha portato punti importantissimi per rimanere agganciati al treno Champions.