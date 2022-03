Roma, Tiago Pinto ospite alla Bocconi per il programma ‘Management del calcio’

ROMA - Ha preso il via ufficialmente questa mattina il Programma Executive ‘Management del calcio’, il corso organizzato da due eccellenze nel campo della formazione come il Settore Tecnico della FIGC e SDA Bocconi School of Management.

Il corso - inaugurato a Milano alla presenza del presidente e del segretario del Settore Tecnico, Demetrio Albertini e Paolo Piani – è dedicato a formare una figura sempre più richiesta all’interno di club calcistici di alto livello, ovvero quella di un professionista con ampie competenze tecniche, che però abbia anche capacità da un punto di vista manageriale e amministrativo.

Il programma didattico del corso consta di 144 ore di lezione, suddivise su quattro moduli (Business del calcio: Organizzazione e capitale umano; Strategia e finanza; Innovazione e sostenibilità). In questa prima settimana si alterneranno in cattedra docenti illustri provenienti non solo dal mondo del calcio, ma anche da altri sport e da altri settori, per portare ai corsisti la loro visione e tutta la loro esperienza;

Tiago Pinto è stato l'ospite nel giorno dell’inaugurazione per portare ai corsisti la sua esperienza manageriale. Il dirigente ha parlato ad una platea che vede anche alcuni ex calciatori di Serie A come Michael Agazzi e Angelo Da Costa oltre che l’ex difensore del Milan Roque Junior: “Parlare davanti a una platea come la vostra che sarete i dirigenti di domani, mi gratifica. Ringrazio ancora dell’invito il Settore Tecnico e la Sda Bocconi School of Management”, ha dichiarato il gm della Roma.