Roma-Lazio, Olimpico sold out per il derby: oltre 50mila tifosi

Sono stati staccati oltre trentamila tagliandi per la gara di Conference League in programma giovedì alle 21. Pienone invece per il match di domenica: Roma-Lazio a cinque giorni dalla sfida è già sold out: oltre cinquantamila spettatori, 15mila dei quali tifosi biancocelesti. L’ennesimo della stagione. La Roma è prima per percentuale di riempimento dello stadio, superando le altre big del campionato e non scendendo mai sotto i 40mila spettatori con la capienza al 75%.

I tifosi con la Roma al di là del risultato. Nonostante i risultati altalenanti i romanisti non hanno mai smesso di far sentire il loro sostegno alla squadra e a Mourinho, e nelle prossime settimane arriverà l'ennesima dimostrazione d'amore dei tifosi per questa squadra, il supporto al tecnico per continuare a lavorare su un gruppo che sta cercando di trovare la propria identità. La voglia di riuscirci per i risultati ma anche per i tifosi, per ringraziarli del nono sold out stagionale che sta aiutando la Roma anche dal punto di vista economico. Perché con le diciassette partite stagionali già giocate all’Olimpico (escludendo le due gare con i 5mila spettatori) il club ha già raccolto oltre dieci milioni di euro: un bottino destinato ad aumentare nelle prossime cinque gare casalinghe di questa stagione tra campionato e Conference League.