Roma, Mourinho ha deciso: no al turnover per Vitesse e Lazio

Il Vitesse, poi la Lazio. Le quattro giornate della Roma. Per Mourinho il derby comincia venerdì. Lo Special One non si fida del Vitesse, che in Olanda ha fatto soffrire i giallorossi, soprattutto nel primo tempo. Per domani quindi non farà molto turnover. In Conference tornano Kumbulla e Mkhitaryan, al posto di Mancini e Sergio Oliveira, che sono squalificati. Nel derby ci sarà l’imbarazzo della scelta, con Kumbulla che va verso la conferma, considerato che negli ultimi tempi ha scavalcato Ibanez nelle gerarchie della difesa. Per il resto molti titolari dovranno fare gli straordinari: Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Abraham e Zaniolo, oltre a Kumbulla e Mkhitaryan. Questi giocatori dovrebbero essere in campo dall’inizio in entrambe le partite. I dubbi potrebbero riguardare Cristante, in ballottaggio con Veretout, e il ruolo di esterno sinistro, con Zalewski, El Shaarawy e Viña che si contendono il posto. In questi due casi ci saranno cambiamenti tra una partita e l’altra. Per dare solidità alla difesa Mourinho confermerà Kumbulla al posto di Ibanez anche contro la Lazio, con l’albanese ormai titolare a tutti gli effetti. Anche perché da quella parte attaccherà Felipe Anderson, veloce e difficile da marcare al pari di Deloufeu, che ha messo in crisi la difesa romanista sulla fascia sinistra. La regia sarà affidata a Mkhitaryan, per facilitare la costruzione dal basso, uno dei limiti della Roma. Pellegrini avrà invece il compito di favorire la connessione tra il centrocampo e la trequarti, per garantire assistenza alle punte. Il capitano è anche il primo a lanciare il pressing e dovrà andare ad arginare Acerbi e Luiz Felipe, che avviano il palleggio della Lazio. A sinistra Mou potrebbe ripresentare Viña, considerato che da quella parte si inserisce Milinkovic-Savic. Zalewski a Udine ha faticato, anche perché non è stato assistito da Ibanez e Zaniolo. Da quella parte contro la Lazio ci vuole un esterno più difensivo. [...]