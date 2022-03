Tiago Pinto: "Mourinho motivato, vogliamo costruire una Roma più forte"

Pochi gol dagli altri attaccanti a parte Abraham?

“Tammy sta facendo bene, può anche fare meglio. Ha tanta qualità, finalizza bene ed è tecnicamente forte. Sugli altri attaccanti dico che questo è un momento un po’ così, non è vero che non riescono a fare gol. Ci mancano un po’ di reti, però penso che con il lavoro del mister e un po’ di fortuna si potrà fare meglio. L’importante è che la squadra vinca, la qualità dei giocatori c’è e poi sono sicuro che il lavoro pagherà”.

Zaniolo?

“Ha delle potenzialità incredibili, penso che abbia bisogno di libertà in attacco perché può fare diversi ruoli. Giochiamo con un modulo diverso rispetto all’Italia, con la sua esplosività fisica ha bisogno di spazio. Non lo vedo come prima punta, Mourinho è contento di averlo a disposizione e lo gestirà come meglio crede”.

Perché Mourinho è Special One? Cosa cambia senza Champions?

“Abbiamo un progetto di tre anni, penso che con questi incredibili tifosi possiamo fare una buona stagione, vogliamo una Roma più forte. Posso dire che tutti lo conoscono, ha una motivazione incredibile nel lavoro, con tutti i titoli che ha vinto lavora con impegno incredibile. Questo è quello che mi ha sorpreso di più”.