Conference League, la Roma ai quarti: orario del sorteggio e date delle partite

Appuntamento a domani per il sorteggio dei quarti di finale di Conference League. Alle ore 15, dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League, a Nyon andrà in scena anche il sorteggio dei quarti di finale. Ma non solo, perché si decideranno anche i possibili abbinamenti delle semifinali.

I quarti di finale di Conference League si disputeranno ad aprile. Le gare d'andata si giocheranno giovedì 7 e quelle di ritorno sono in programma giovedì 14.