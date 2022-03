Roma, Abraham: "Partita non bella ma abbiamo lottato"

La Roma non ha giocato come avrebbe voluto?

“Per prima cosa voglio ringraziare i miei compagni, tutti noi abbiamo lottato. Questa vittoria (passaggio del turno, ndr) è importante per noi giocatori e per i tifosi. Non è stata la nostra migliore partita, ma abbiamo fatto gol”.

Hai raggiunto Batistuta e Montella alla prima stagione.

“Me lo hanno ricordato tutti i miei tifosi, voglio segnare altri gol per la Roma. Non c’è niente di meglio che segnare e vedere la reazione dei tifosi”.

Vorresti affrontare il Leicester?

“Non importa, dovremo essere pronti però perché no contro una squadra di Premier? Sicuro vedremo il sorteggio”.