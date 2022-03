Roma, i tifosi del Vitesse distruggono un autobus. Patané: "Ripaghino i danni"

ROMA - La Roma ieri sera si è qualificata ai quarti di finale di Conference League riuscendo ad eliminare il Vitesse nella doppia sfida tra andata e ritorno. Non sono mancati però problemi con la tifoseria olandese nel corso della partita ma anche nel post. In un Olimpico acceso per il pareggio finale di Abraham, sono da registrare i disordini nel settore ospiti dedicato agli ottocento olandesi. Subito dopo la rete di Wittek infatti il nutrito gruppo di ultrà ha oltrepassato il cordone di steward avvicinandosi pericolosamente alla vetrata della curva Nord occupata dai romanisti. Dopo qualche minuto gli steward sono riusciti a ristabilire l’ordine.

Dopo la partita invece gli autobus Atac adibiti per trasportare i tifosi del Vitesse a Roma per l'incontro di calcio di Conference League, sono state ritrovate danneggiati. "Quello che vediamo nelle foto è lo stato in cui è stata ridotta la vettura 7605 di Atac - adibita al trasporto dei tifosi olandesi del Vitesse allo stadio Olimpico per la gara di ieri di Europa Conference League - alla quale sono stati divelti mancorrenti, pannelli e cielo vettura. Inoltre, risulta danneggiato il pannello divisorio disabili della vettura 4458, del deposito di Tor Sapienza, e l'indicatore fermata prenotata della 3086 del deposito di Grottarossa". Lo scrive su Facebook l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, postando le foto dei mezzi Atac danneggiati. "Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio del febbraio 2015 quando i tifosi, anche loro olandesi, del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna - aggiunge Patanè -. Mi auguro che, come accaduto in quella occasione per un fatto ben più grave, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino delle vetture danneggiate".