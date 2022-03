Totti, il messaggio per ricordare il papà Enzo

ROMA - L'amore dei figli, ma anche la nostalgia per la perdita del padre. Una Festa del Papà diversa dalle altre per Francesco Totti che nell'ottobre del 2019 ha perso il papà Enzo, venuto a mancare a 76 anni dopo aver contratto il coronavirus. Ma a rincuorarlo ci pensano i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, pronti a festeggiarlo a dovere. E' sui social che Totti ha lasciato il suo messaggio per il papà che non c'è più. Uno scatto di Enzo sorridente, "Auguri papà", ha scritto Francesco con la musica di sottofondo "Sei nell'anima" di Gianna Nannini.