Roma, Mourinho show col Vitesse: corre a difendere un giovane raccattapalle

ROMA - Contro il Vitesse è successo di tutto. Il gol degli olandesi a rimettere il risultato complessivo in parità, poi il gol al 90' di Abraham che ha regalato la qualificazione agli ottavi, ma anche una corsa di Mourinho verso la panchina del Vitesse per aiutare un giovane raccattapalle in difficoltà. Negli ultimi minuti del match di Conference League un raccattapalle ha consegnato in ritardo un pallone alla squadra avversaria: da lì è partita la polemica di alcuni componenti della panchina olandese nei confronti del ragazzo. Il primo ad accorgersi del problema è stato Matias Viña che ha subito segnalato l'accaduto a Mourinho e lo staff. Il tecnico una volta compreso il fatto, furioso ha provato ad andare verso la panchina del Vitesse ma è stato bloccato dal team manager giallorosso. Poi è andato verso il ragazzo, lo ha abbracciato e lo ha "scortato" verso un luogo più tranquillo. Un gesto quello di Viña e di Mourinho molto apprezzato dai tifosi.