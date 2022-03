Roma, il programma pre derby dalla colazione alla partenza per l'Olimpico

ROMA - Ci siamo, ancora poche ore e sarà derby. Roma-Lazio , la seconda stracittadina stagionale, una partita da vincere dopo il ko nel girone d'andata per regalare una gioia ai tifosi ma soprattutto prendere punti in classifica sulla squadra di Sarri. Ecco perché la partita è molto più sentita di quella di settembre scorso. Guai oggi a proferire una parola di troppo a Trigoria, massima concentrazione dalla squadra e da Mourinho che non vuole lasciare nulla al caso , neanche le poche ore di oggi che precedono la partita.

Mourinho ha studiato nei minimi dettagli tutta l'organizzazione del fine settimana, a partire dall'allenamento di ieri durato poco meno di un'ora per non affaticare i giocatori e lasciarli riposare per il match. I giocatori hanno dormito a Trigoria, questa mattina si sono svegliati intorno alle 8, poi la colazione, il risveglio muscolare prima di pranzare intorno alle 12. Successivamente sono tornati in camera per riposare, prima di fare tutti insieme merenda e partire per lo stadio. Una partenza anticipata alle 16 (anche qualche minuto prima) su richiesta di Mourinho per evitare il traffico e arrivare con tranquillità all'Olimpico.