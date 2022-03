ROMA - Dall'aeroplanino al vincitore di Sanremo, quanti vip all'Olimpico per sostenere la Roma. Per il derby di oggi tra Roma e Lazio tanti personaggi tifosi giallorossi hanno deciso di sedere in tribuna per sostenere la squadra del cuore. Presente Vincenzo Montella, grande protagonista di numerosi derby con la maglia della Roma. Ma non solo, presenti anche Marco Conidi, Antonello Venditti e Blanco.