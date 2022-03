Roma, Totti non si perde nemmeno il derby: in tribuna all’Olimpico, cori dei tifosi

ROMA - Francesco Totti non se ne perde più una. L'ex capitano della Roma è anche oggi all'Olimpico per il tanto atteso derby della capitale, quello che lui ha giocato per oltre vent'anni e sempre da protagonista. Le telecamere dell'Olimpico hanno inquadrato Totti sui maxi schermi, lui ha salutato i tifosi della Roma che gli hanno riservato tanti cori. E' il suo primo derby all'Olimpico da quando ha lasciato il ruolo dirigenziale, i tifosi sperano possa essere un ulteriore amuleto per la vittoria.