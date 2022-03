Mourinho: “Partita controllata, merito dei miei ragazzi. Ci è riuscito tutto”

Si è arrabbiato a fine primo tempo. “Non mi piace sentire gli olé al minuto 43 e che i giocatori interpretino questo in maniera sbagliata, tant’é che Ibanez sbaglia su Immobile. Serve rispetto per l’avversario anche se vinci 3-4-5 a 0”.

Abraham?

“Non sono d’accordo quando dite che Abraham sia fantastico perché io lo conosco e so che lo è. Voglio molto da Abraham, non dico solo per i gol, parlo proprio di atteggiamento”.

Il finale di stagione?

“Le 4 che sono nei primi 4 posti andranno in Champions League, ci sono altre 4 squadre come Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina che stanno giocando bene e lottano per gli altri posti in Europa. Finire 5° od 8° è una differenza, vediamo se riusciamo a finire bene”.

Italia e Portogallo al Mondiale?

“Turchia e Macedonia del Nord, non dimentichiamoci di loro. La realtà del calcio è questa, per noi sarà complicata. Non posso essere neutrale, amo l’Italia, amo vivere qui, mi hanno dato tanto però forza Portogallo e andiamo al Mondiale!”